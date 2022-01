onvista Börsenfuchs: Die Alternative – Gold über die Börse

Hallo Leute! Goethe ist bekanntlich immer gut für intelligente Zitate. „Nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles…!“ Den Spruch aus Faust 1 kennt doch fast jeder. Aber stimmt der heute noch? Wenn man die Wertentwicklung der einzelnen Anlageklassen vergleicht, dann war 2021 kein goldiges Jahr. Macht nix. Denn in meinen Augen ist Gold sowieso kein Konkurrent zu Aktien, sondern ein langfristiger Wertspeicher. Ich nenne es das Versicherungselement im Portfolio gegen schwere Krisen, Kriege und andere Katastrophen. Und wenn man „Gold“ durch „Geld“ ersetzt, wird das Zitat zeitlos. Aber auch die jetzt veröffentlichten Zahlen der Börse Frankfurt zeigen, wie populär das edle Metall ist.

Physisches Gold, das ich privaten Anlegern oft empfehle, kann man nicht nur in Form von Barren und Münzen erwerben, sondern auch als börsennotiertes Wertpapier. Hey, das ist voll beliebt, meine Freunde! Der Goldbestand der börsengehandelten Inhaberschuldverschreibung Xetra-Gold (ISIN: DE000A0S9GB0) ist zum Jahresende 2021 auf 237,6 Tonnen angestiegen. Das ist ein Plus von 20,7 Tonnen im Jahresverlauf. Xetra-Gold ist damit das führende physisch hinterlegte Gold-Wertpapier in Europa. Der Bestand erhöht sich immer dann, wenn Anleger Gold-Anteile über die Börse kaufen. Denn für jeden Anteilschein wird im Zentraltresor genau 1 Gramm Gold hinterlegt. Das verwaltete Vermögen von Xetra-Gold betrug zum Jahresende 12,2 Milliarden Euro.

Dazu ein paar wichtige Details, nach denen private Interessenten öfter fragen. Ja, Xetra-Gold-Anleger haben Anspruch auf die Auslieferung des verbrieften physischen Goldes. Seit der Einführung von Xetra-Gold im Jahr 2007 haben Anleger davon 1.604-mal Gebrauch gemacht. Dabei wurden insgesamt 7,2 Tonnen Gold ausgeliefert. Und wie sieht’s steuerlich aus? Im September 2015 hatte der Bundesfinanzhof entschieden, dass Gewinne aus der Veräußerung oder Einlösung von Xetra-Gold nach einer Mindesthaltedauer von einem Jahr nicht unter die Abgeltungssteuer fallen. Somit sind der Erwerb und die Einlösung oder der Verkauf steuerlich wie ein unmittelbarer Erwerb und unmittelbarer Verkauf physischen Goldes zu beurteilen - also beispielsweise wie Goldbarren oder Goldmünzen.

Xetra-Gold wird von der Deutsche Börse Commodities GmbH ausgegeben, einem Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Börse und der Bankenpartner Commerzbank, Deutsche Bank, DZ Bank, B. Metzler seel. Sohn & Co. sowie der Schweizer Bank Vontobel. Beteiligt ist außerdem der Goldproduzent Umicore. Jede einzelne Xetra-Gold-Inhaberschuldverschreibung verbrieft das Recht des Anlegers auf Lieferung von 1 Gramm Gold. Als Wertpapier ist Xetra-Gold fungibel und genauso leicht übertragbar wie eine Aktie.

Auch so geht Gold, Leute. Deshalb: Habt Ihr keine Idee, was Ihr mit Eurer Kohle noch anfangen könnt (neben einem gut sortierten Aktiendepot), dann ist physisches Gold ein sinnvolles Investment - unabhängig von der aktuellen Preisentwicklung. Für die Performance sollte man sich lieber attraktive Aktien oder Fonds von Goldminen anschauen.