onvista-Börsenfuchs: Die High-Techs bleiben ganz oben

Hallo Leute! Geht’s den mächtigen Technologie-Aktien jetzt an den Kragen? Freunde von mir, die überdurchschnittlich in China und Tech-Werten engagiert sind, zweifeln seit ein paar Wochen an ihrer Asset Allocation. Kann man nachvollziehen. Kein Wunder, die Highflyer der Börse könnten abstürzen, wenn sie tatsächlich in staatlichen Würgegriff geraten sollten. Die Schwäche von Emerging-Markets-Aktien gilt als Warnsignal. Dazu krieg ich heute aber eine Statistik auf den Schirm, die ich besonders gern weiterreiche, weil sie flatternde Nerven beruhigen kann. Aber nicht übersehen: Das ist nur eine Momentaufnahme.

„Interesse an Tech-Aktien trotz Kritik, Mindeststeuern und Regulierung ungebrochen“, titelt Universal Investment ihre Bestandsaufnahme. Universal ist eine der führenden europäischen Fonds-Service-Plattformen mit einem betreuten Vermögen von 687 Milliarden Euro. Hey, was die über das Verhalten ihrer Großkunden berichten, ist auch für Privatanleger interessant (oder sogar vorbildlich). Wichtige Erkenntnis: Der Tech-Glaube ist unbeirrt.

Und es steht ja einiges im Raum! Aber Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple und SAP bleiben für die Profi-Anleger weiterhin die erste Wahl - trotz der Diskussionen über Mindeststeuern, Zerschlagungen, Datenspeicherungsklagen und vermeintlichen Machtmissbrauch. Die neuen Top-5-Player aus der Tech-Branche sind die alten, zeigt die neueste Publikumsfonds-Analyse zum Halbjahresende. Dabei favorisieren die Investoren zu gleichen Teilen nur Titel aus Ami-Land und Europa. Auf der Plattform von Universal finden sich unter den Top-10-Aktien wieder fünf europäische Konzerne. Ein Unternehmen wurde ersetzt: Die Münchener Rück musste dem französischen Kosmetikunternehmen L’Occitane International weichen.

Die auf der Plattform angelegten Aktien haben insgesamt aktuell einen Wert von 67,6 Milliarden Euro. Davon sind etwa 7,2 Prozent in den Top-10-Unternehmen investiert. Damit ist das Volumen der Aktienanlagen allein im vergangenen Quartal um etwa 4 Milliarden Euro gestiegen. Also nix mit Ausstieg.

Den Investoren geht es nach wie vor um die technischen Neuentwicklungen. Das sind die Wachstumstreiber. Jedenfalls haben sich politischer Gegenwind und andere kritische Aspekte bislang nicht auf das Anlageinteresse ausgewirkt. Es bleibt aber spannend, denn jetzt kann man verfolgen, wie sich Nachhaltigkeit und Klimaschutz auch als Investmentlösungen entwickeln werden. Können diese angesagten Themen mittel- bis längerfristig die bisherigen Top 10 durcheinanderwirbeln? Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, SAP, Allianz, Nestlé, Berkshire Hathaway, ASML Holding und L’Occitane International. Favoriten der Investmentfonds - auch für Euch?