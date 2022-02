onvista-Börsenfuchs: Die Preisturbulenzen sind bisher nur ein Vorgeschmack

Hallo Leute! Einverstanden, wenn ich vor Panik warne? Heute erleben wir zwar eine verrückte Börse mit einem Kursrutsch zu Beginn. Doch ist das (bisher) weder ein Crash noch eine richtige Baisse. Es ist erst einmal nix anderes als eine heftige Reaktion auf die Eskalation der Ost-West-Krise mit Ukraine im Zentrum. Das war zu befürchten. Und schlimmer ist, was bei Heizöl und Sprit preistechnisch momentan abgeht. Dass der Dax im Tagesverlauf aufatmen konnte und wieder Lust und Luft für einen Wiederanstieg spürte, lässt sich zwar begründen (die Hoffnung ist noch nicht gestorben), kam dennoch ziemlich überraschend.

Nebenbei bemerkt: Ich hatte schon am Sonntagabend mit mir selbst gewettet, dass die Damen und Herren Anlagestrategen uns heute mit spontanen Reaktionen auf die Kurseinbrüche an den Aktienmärkten überfluten würden. Ich habe die Wette verloren - vielleicht als Folge der jetzt noch weiter gewachsenen Unsicherheit unter den Profis. Die wird auch anhalten, bis sich die Mächtigen der Welt auf irgendwas friedlich einigen können. Recht hat ein Stratege mit seiner Zusammenfassung in einem Agenturinterview: In diesen Stunden bekommen wir ein Vorgeschmack auf das, was an den Finanzmärkten passieren könnte, wenn am Ende doch alle diplomatischen Bemühungen scheitern und Russland in die Ukraine einmarschiert, was aktuell von den USA noch in dieser Woche für möglich gehalten wird. Mehr als ein Vorgeschmack ist die Tendenz schon auf den Energiemärkten. Wer zu spät Heizöl gebunkert hat, den bestraft der enorme Preisanstieg. Der ist vermutlich noch nicht auf dem Gipfel angekommen.

Atmet mit auf, meine Freunde, begrabt nicht Euren Optimismus, aber seid mit neuen Börsenengagements extrem vorsichtig! Hoffen wir auf einen Erfolg der diplomatischen Friedensbemühungen, vor allem auf die Spitzengespräche mit Putin. Und wer Kohle über hat, sollte sie auch nicht panikartig in Lebensmittelvorräte investieren - schon gar nicht in Klopapier. Baut lieber Eure Bestände an physischem Gold auf!

PS: Soeben hat ein ungewöhnlich starker Regenbogen den Taunus (nahe Wiesbaden) überspannt. Voll geil! Denn für mich ein Zeichen, das Mut macht. Der Regenbogen hat die Menschen bekanntlich zu allen Zeiten fasziniert und findet sich als eines der ältesten, v völkerumfassenden Symbole in der Kunst, der Mythologie und den mündlichen und schriftlichen Erzählungen vieler Völker wieder.