onvista-Börsenfuchs: Frauen und Aktien – das passt zusammen

Hallo Leute! Ehrlich gesagt, bis zur Morgenzeitung beim Frühstück (selbst zubereitet, wie immer) wusste ich nicht, dass heute „Internationaler Frauentag“ ist. Eigentlich wollte ich dann das Thema auch voll vernachlässigen, weil man Gefahr läuft, von Aktivistinnen anschließend schwer beschimpft zu werden. Ich halte nämlich von solchen Feiertagen im Allgemeinen wenig bis nix. Und ein Frauentag ist bei uns heutzutage ziemlich überflüssig. Erstens liebe (nicht nur) ich grundsätzlich fast alle Frauen und zweitens ist das weibliche Geschlecht ja eilig und überall auf dem Vormarsch.

Dann kam aber „die“ Gothaer (man beachte das Geschlecht) mit einer Zusammenfassung ihrer Anlagestudie 2021 und einer besonderen Würdigung des weiblichen Finanzverhaltens. Da konnte ich mich nicht mehr zurückhalten und habe im Internet recherchiert.

Internationaler Frauentag (engl. International Women’s Day, kurz IWD), Weltfrauentag, (Internationaler) Frauenkampftag, feministischer Kampftag oder kurz Frauentag ist der Name eines Welttags, der jährlich am 8. März begangen wird. Er entstand als Initiative sozialistischer Organisationen in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg im Kampf um die Gleichberechtigung, das Wahlrecht für Frauen sowie die Emanzipation von Arbeiterinnen. Erstmals fand der Frauentag am 19. März 1911 statt und ab 1921 in jedem Jahr. Das genaue Datum wählten die Vereinten Nationen (UN) im Internationalen Jahr der Frau 1975 zum „Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden“ und richteten erstmals dazu am 8. März eine Feier aus. Mitte 1975 wurde dann in Mexiko-Stadt die erste UN-Weltfrauenkonferenz abgehalten und es folgte die „UN-Dekade der Frau“ (1976-1985).

Thema der aktuellen Gothaer Erhebung: Frauen fürchten sinkenden Lebensstandard. Sicherheit steht bei den Deutschen bei der Geldanlage an erster Stelle, für Frauen hat dieser Aspekt aber eine noch höhere Priorität. Dementsprechend investieren sie auch häufiger in vermeintlich sichere Anlageformen und nehmen damit Renditeeinbußen in Kauf. Männer sind hingegen eher bereit, Risiken einzugehen. Auch haben 49 Prozent der Frauen die Sorge, dass sie ihren Lebensstandard später nicht halten können, während es bei den Männern nur 33 Prozent sind.

Hallo, liebe Frauen, bleibt bitte gelassen! Und glaubt dem ollen Börsenfuchs: Denn die angeblich risikoreichen Anlageformen, zu denen man Aktien zählt, sind es langfristig gar nicht! Im Gegenteil, es gibt nix Besseres, als regelmäßig und über möglichst viele Jahre (oder gar Jahrzehnte) hinweg in Aktien- oder Fondssparpläne zu investieren - vor allem für die eigene Sicherheit, also für die private (Alters-)Vorsorge. Nebenbei: Dass Aktien zu Euch passen, geschätzte Frauen, zeigt auch schon das gleiche Geschlecht: „Die“ Aktie ist also wie geschaffen für „die“ Frau.