onvista-Börsenfuchs: Gold nur was für alte Leute? So’n Quatsch!

Hallo Leute! Wohin Ihr auch guckt, könnt Ihr mal mehr oder mal weniger Bewegung sehen. Eine einheitliche Richtung gibt’s nicht. Die Börse sieht jedoch weiter ganz gut aus - ich meine den Aktienmarkt. Auch der ist „uneinheitlich“, insgesamt aber weiter in guter Kondition. Die internationalen Anleger haben immer noch jede Menge Kohle (die wird auch nicht knapp) und finden keine besseren Alternativen zu den bisherigen Favoriten: Aktien und Edelmetalle.

Versucht aber mal, ein Gesamtbild um Euch herum zu beschreiben. Gar nicht so einfach. Denn was sollen wir vom Virus halten? Es gibt die unterschiedlichsten Meldungen über Corona heute und morgen. Einige Experten sprechen bereits vom Beginn der zweiten Pandemie-Welle, während Politiker zoffen, ob und wo im gesellschaftlichen Leben Lockerungen angeboten werden können. Kein Wunder, wenn dann aus der Wirtschaft Nachrichten über gegensätzliche Lockdown-Folgen geliefert werden.

So schlimm das Ganze ist, wir gewöhnen uns daran. Nicht nur an die Atemschutz-Masken. Man könnte auch sagen, die Entscheidung steht noch bevor - Entscheidung, ob Corona und Rezession überwunden werden oder nicht (bzw. nicht so schnell). Auch die überall aufflammende Gewalt ist einfach Scheisse. Und eine für den ganzen Globus (nicht nur die Börsen) total wichtige Entscheidung rückt in Ami-Land näher: Wird der Trump-eter Anfang November doch wiedergewählt?

Unsere Wirtschaft und die in der Euro-Zone kehrt nach der Talfahrt in der Corona-Krise zurück in die Wachstumsspur. Man nimmt (wie ich vergangene Woche schon bemerkte) das Wort „Wachstum“ wieder in den Mund. Der Einkaufsmanagerindex, der die Geschäfte von Industrie und Dienstleistern im gesamten Währungsgebiet zusammenfasst, stieg im Juli auf 54,9 Punkte und hat damit die Wachstumsschwelle von 50 Punkten deutlich überschritten. Manche Volkswirte jubeln: „Der Aufschwung im Servicesektor deutet auf eine weitere Konjunkturbelebung im dritten Quartal 2020 hin.” Andere sind vorsichtiger: „Ob der Aufschwung nachhaltig sein wird, hängt in erster Linie von der weiteren Entwicklung der Infektionszahlen ab.“ Noch einmal eine bullische Ansicht: „Es verdichten sich die Hinweise, dass das dritte Quartal mit kräftigen Wachstumsraten einhergehen wird, solange es nicht erneut zu erheblichen Lockdown-Maßnahmen kommt.” Na ja, der deutsche Maschinenbau (nicht gerade eine Randbranche) zieht die Mundwinkel noch nach unten, weil die Auftragsbücher immer dünner werden und er deshalb noch keine Trendwende erkennen kann.

Richtig geärgert hat mich folgende Headline: „Studie zeigt: Gold ist was für alte Leute“. Denn ältere Investoren setzen stärker auf Gold, jüngere Anleger können sich dagegen eher für Bitcoins erwärmen.“ So’n Quatsch! Leute, sagt Euren jugendlichen Bekannten, dass sie für ihre Altersvorsorge vor allem in Aktien und Gold investieren müssen. Motto: Früher an später denken!

Bleibt gesund und macht weiter mit, meine Freunde!