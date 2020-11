onvista Börsenfuchs: Im nächsten Jahr winken neue Indexrekorde

Hallo Leute! Es sieht gut aus, aber noch nicht gut genug. Aus den Hoffnungen entwickeln sich jetzt Erwartungen. Joe Biden und Corona-Impfstoff haben die Fantasie dazu geliefert. Was uns allen aber noch fehlt, sind harte Fakten. Ich verrate Euch heute das Geheimnis, warum man „mit der Börse gehen“, also schrittweise Aktien kaufen sollte: Es gab nur einen einzigen, spontanen Tag der Euphorie. Schon seit gestern sind die Börsianer wieder gelassener und nehmen den Fuß vom Gaspedal. Dagegen kann eine plötzlich ausbrechende Jubel-Euphorie, die sich durch den Herdentrieb erst einmal immer höher schaukelt („Die Hausse nährt die Hausse“), gefährlich werden und wieder abbrechen.

Hey, es ist also gar nicht übel, wenn der Aktienmarkt gleich wieder einen kleineren Gang einlegt. Als Börsenfuchs (der eigentlich ein Bulle ist) wittere ich zunehmend bessere Zeiten und halte es für eine realistische Annahme, auf einen guten Jahrgang 2021 zu setzen. Vergesst nicht, meine Freunde, dass die Kurse nach Crash und Erholung im laufenden Jahr weit oben geblieben sind. Sie kommen also nicht aus dem tiefen Tal. Schon deshalb wäre es kein Wunder, wenn die Indizes der führenden Börsen in absehbarer Zeit neue Höchststände markieren würden.

So ticken übrigens auch die Analysten der DZ Bank. In einem vorhin veröffentlichten Statement wird auf die wichtigsten Faktoren verwiesen: Eine verlässlichere Weltpolitik durch einen neuen Präsidenten Joe Biden und ein Impfstoff, der die Welt langsam aus ihren Corona-Fesseln befreit. Diese Entwicklungen werden im kommenden Jahr auch die Aktienmärkte treiben. Im neuen Dax-Ausblick 2021 prognostiziert das Research für den deutschen Leitindex 14.000 Punkte zum Ende des nächsten Jahres und geht von einer ähnlich starken Rally wie im Jahr 2018 aus. Ein Post-Corona Boom ist möglich und eine kräftige Erholung der Konjunktur würde sich bis in das Jahr 2022 strecken. Beim Euro Stoxx 50 wird mit einem Anstieg auf 3.600 Zähler gerechnet. Auch für die Wall Street gehen die Experten von einer Erholung aus (S&P 500 bei 3.800 Punkten bis Ende 2021).

In Ami-Land sieht’s konjunkturtechnisch sowieso ganz gut aus. Das dritte Quartal lief für die Unternehmen weit weniger schlecht als von Börsianern erwartet. Die Gewinne der Großkonzerne des S&P 500 übertrafen die Expertenprognosen um 16 Prozent. Der Rückgang zum Vorjahr dürfte im Schnitt gerade einmal rund 8 Prozent betragen. Bei den Nebenwerten des S&P 600 fällt der Rückgang mit 18 Prozent größer aus. Verglichen mit dem Gewinneinbruch von 65 Prozent aus dem zweiten Quartal stellt dies jedoch eine überraschend schnelle Erholung dar - die Analystenprognosen wurden um 50 Prozent übertroffen. Die Börse reagierte erfreut. Schreibt mir Deutsche-Bank-Chefstratege Ulrich Stephan: „Ich halte weitere Kursgewinne für möglich, sofern die US-Konjunktur weiter anzieht und nicht von der Coronavirus-Pandemie oder der Politik ausgebremst wird. Der deutsch-amerikanische Impfstoff-Durchbruch stimmt mich diesbezüglich optimistisch.“ Die anstehenden Senatswahlen in Georgia und die eventuell von Donald Trump blockierte Machtübergabe an Joe Biden könnten die Aussichten jedoch trüben.

Haltet die Augen offen und macht wieder mit, meine Freunde - aber nicht mit Vollgas!

Foto: onvista