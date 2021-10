onvista Börsenfuchs: Investieren oder konsumieren?

Hallo Leute! Vorhin ein netter Talk übern Zaun mit einem Nachbar: „Na, wie stehen die Aktien?“ frage ich. „Bin ganz zufrieden“, so das Echo. „Aber jetzt mach ich erst mal nix bei so‘ner Inflation - ich habe auch noch ‘ne alte Ölheizung, die ausgetauscht werden muss. Überhaupt, wir haben wegen Corona viel weniger Geld ausgegeben. Das ändern wir jetzt.“ Er bestätigte mir auf Nachfrage, dass erst einmal mehr Kohle in den Konsum gesteckt werden soll. Große Reise sei schon gebucht. „Und ich brauche ein neues Auto, wahrscheinlich wird’s eins mit modernem Hybrid- oder E-Motor.“

Ich bekundete meinem Nachbar ungebrochene Sympathie, gab ihm aber gleich einen aktuellen Tipp: „Heute Morgen habe ich eine interessante Agenturmeldung gekriegt mit der Überschrift „Frisches Börsenfutter dank Milliarden-Ersparnissen in Corona-Krise.“ Der Nachbar ist interessiert. Minuten später lese ich ihm Auszüge aus dem Ausdruck der Meldung vor:

Enorme Einsparungen der Verbraucher während der Corona-Pandemie in Großbritannien und der Eurozone dürften laut der UBS die Aktienmärkte weiter antreiben. Insgesamt sei rund 1 Billion Euro mehr als üblich gespart worden, schätzen die Experten der Schweizer Großbank. Davon dürften nun vor allem die Bereiche Reisen, Energie, Fahrzeugkäufe, Wohnen und Transport profitieren, wie das Strategenteam um Nick Nelson in einer am Montag veröffentlichten Studie schrieb. Grundlage ihrer Annahme ist eine Umfrage unter Verbrauchern im September in Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien.

Einzelne Aktien aus den oben genannten Branchen, die vom erwarteten breiten Anstieg der Verbraucherausgaben profitieren sollten und zudem von dem jeweils zuständigen UBS-Analysten fundamental positiv einschätzt werden, seien etwa: die Fluggesellschaft IAG, der Autobauer VW, das britische Bauunternehmen Taylor Wimpey oder auch die britischen Verkehrsdienstleister National Express und Stagecoach. Zudem nannten die Experten auch den Sportartikelhersteller Adidas, die Luxusgüterhersteller Richemont und LVMH sowie das Catering-Unternehmen Sodexo.

„Interessant! Und welche Aktien davon würden Sie jetzt kaufen?“ Ich drückte mich unter Hinweis auf mein bescheidendes Rentnerdasein vor einer konkreten Antwort. „Außerdem steht auch bei mir erst einmal ein Autokauf an.“ Der Nachbar machte mir dann aber klar, dass ihm das Börsenumfeld momentan einfach nicht gefällt - wegen der Inflation, dem drohenden Zinsanstieg, der Konjunktur und dem Ergebnis der Bundestagswahl. „Nee, jetzt wird erst einmal Geld für Aufgeschobenes ausgegeben und nicht in Aktien investiert. Das ist auch gut für die Konjunktur.“

Letzter Versuch: „Und wenn der Dax noch ein Stück runterkommt? Sie sind doch ein langfristiger Anleger. Also machen Sie doch beides: Geld ausgeben & Geld anlegen!“ Mein Nachbar versprach lachend, darüber nachzudenken.