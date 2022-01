onvista-Börsenfuchs: Redet mit Müttern und Kindern über Aktien!

Hallo Leute! Die gute Nachricht: Aktionärszahlen weiter auf hohem Niveau. Gut 12 Millionen Deutsche waren 2021 in Aktien, Aktienfonds oder ETFs investiert - der dritthöchste Stand der Erhebungen durch das Deutsche Aktieninstitut (DAI). Es ist allerdings ein Rückgang um 280.000 Anleger gegenüber dem Vorjahr. Okay, kein Beinbruch in diesen turbulenten Zeiten. Deshalb freut sich das DAI zu Recht: Die Menschen in Deutschland setzen weiter auf Aktien und Aktienfonds. Das Vertrauen in Aktien ist ungebrochen. Nach dem starken Anstieg im Jahr 2020 haben sich die Aktionärszahlen auf hohem Niveau stabilisiert. Rund jeder Sechste ist am Aktienmarkt engagiert.

Letztlich bestätigt die neue Aktionärsstatistik auch meine Beobachtungen. Denn die privaten Anleger haben ganz unterschiedlich auf große Unsicherheit und uneinheitliche Kurstendenzen reagiert: Die einen sind am Ball geblieben, andere haben vorsichtshalber Gewinne mitgenommen. Und Interessierte, also potenzielle Neueinsteiger, haben unter Umständen mit dem Schritt an die Börse noch gezögert, weil sie glaubten, den „richtigen“ Einstiegszeitpunkt verpasst zu haben. Jedenfalls sieht es so aus, dass immer mehr Bundesbürger inzwischen als „fortgeschrittene“ Anleger eingestuft werden können.

Von den 12,1 Millionen Aktienbesitzern ist rund ein Drittel weiblich. Der geringere Frauenanteil zieht sich durch alle Altersklassen. Dabei handelt es sich um ein Phänomen, das man auch in den Vorjahren beobachten konnte. „Nach wie vor nutzen zu wenige Frauen die Chancen der Aktienanlage“, beklagt DAI-Chefin Bortenlänger und fordert: „Reden wir mehr über Geld - und das ganz besonders mit unseren Müttern, Töchtern und Enkelinnen. Das fördert das Interesse an den eigenen Finanzen und der Aktienanlage im Speziellen.“

Yep, das will ich gerne unterstützen. Zum wiederholten Mal erinnere ich an meine Appelle an Euch, meine Freunde, sich zu Botschaftern (oder „Missionaren“) der Aktienanlage zu betätigen. Wie? Voll einfach: Bei passender Gelegenheit im Gespräch mit Verwandten, Freunden und Bekannten von den eigenen Börsenerfahrungen erzählen.

Noch ein paar Details gefällig? Bei der Anlageform dominieren bei beiden Geschlechtern Aktienfonds und aktienbasierte ETFs. 66 Prozent der Anlegerinnen und 53 Prozent der Anleger setzen ausschließlich auf Investmentfonds. Die Direktanlage wird stärker von Männern genutzt: 28 Prozent der Aktienanleger investieren in Einzelaktien, aber nur 22 Prozent der Aktienanlegerinnen. 12f Prozent der Aktiensparerinnen und 19 Prozent der Aktiensparer besitzen Einzelaktien, Aktienfonds und aktienbasierte ETFs.