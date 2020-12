onvista-Börsenfuchs: Seid optimistisch unterm Weihnachtsbaum!

Hallo Leute! Wenn man Weihnachtswünsche auf die Börse überträgt, kann nur Gutes dabei rauskommen. Das passt, denn Börsianer sind von Hause aus Optimisten. Ich denke an den Wunsch, den sich selbst Aktien-Laien oft zurufen (auch aus der Corona-bedingten Entfernung und mit Atemschutzmaske!): „Frohes Fest!“ Das Gegenteil „Frohes Schwach!“ gibt’s nicht. Auch die aktuellen Pandemie-Zahlen kann man nur mit Optimismus ertragen, die Börse nimmt das „Fest“ schon vorweg. Am Tag vor Heiligamt soll der Dax aber machen was er will - ich appelliere lieber an Euch, die Fest-Tage zu nutzen, um den Optimismus in allen Lebenslagen zu pflegen.

Woher kommt das Wort? Das sagt das Lexikon: Optimismus (von lat.: optimum, „das Beste“) ist eine Lebensauffassung, in der die Welt oder eine Sache von der besten Seite betrachtet wird. Der Begriff bezeichnet allgemein eine heitere, zuversichtliche und lebensbejahende Grundhaltung sowie eine zuversichtliche, durch positive Erwartung bestimmte Haltung angesichts einer Sache hinsichtlich der Zukunft. Ferner bezeichnet Optimismus eine philosophische Auffassung, wonach die Welt die beste aller möglichen Welten ist, in der Welt alles gut und vernünftig sei oder sich zum Besseren entwickeln werde. Die gegenteilige Auffassung ist der Pessimismus.

Nee, kein Kommentar über die Pessimisten, dafür eine kleine Auswahl von optimistischen Zitaten (es gibt jede Menge davon):

– Heinz Rühmann: Ein Optimist ist ein Mensch, der alles halb so schlimm oder doppelt so gut findet.

– Theodor Fontane: Ein Optimist ist ein Mensch, der ein Dutzend Austern bestellt, in der Hoffnung, sie mit der Perle, die er darin findet, bezahlen zu können.

– Peter Ustinov: Optimisten sind Menschen, die wissen wie schlecht die Welt ist; Pessimisten sind Menschen, die es täglich neu erleben müssen.

– Winston Churchill: Der Pessimist sieht in jeder Möglichkeit ein Problem. Der Optimist sieht in jedem Problem eine Möglichkeit.

– William Shakespeare: Denke positiv und wenn Du den Eindruck hast, dass dieses Leben ein Theater ist, dann such Dir eine Rolle aus, die Dir wirklich Spaß macht.

Hey, es macht voll Sinn, sich einmal ganz grundsätzlich mit Optimismus vs. Pessimismus zu beschäftigen. Den Miesepetern, die sich immer dann total freuen, wenn sie Recht behalten, halte ich optimistisch den Spruch (angeblich asiatisch-philosophischer Herkunft) entgegen: Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende.

Euch allen ein Frohes Fest - und bleibt ja gesund!