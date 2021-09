onvista-Börsenfuchs: Sprecht mehr übers Geld, Leute!

Hallo Leute! Beim Thema Staatsschulden reden alle mit. Und laut geschimpft wird über die irren Summen im Profifußball. Aber über die eigenen Schulden und Geldanlagen schweigen sich die Deutschen lieber aus. Das ist zwar nix Neues, aber halt immer noch so. Denn Geld ist gestern wie heute eines der größten Tabu-Themen in unserer Gesellschaft, wie jetzt eine neue Postbank-Umfrage belegt. Für viele sind Gespräche über Finanzen in der Öffentlichkeit undenkbar. Konkret: Für 70 Prozent der Bundesbürger ist Geld ein Tabu-Thema.

Erklärt der Psychologe Wolfgang Krüger: Geld ist das entscheidende Tabu-Thema in unserer Gesellschaft, stärker als Sexualität. Während inzwischen über persönliche Erfahrungen mit Sexualität in jeder zweiten Frauenfreundschaft geredet wird, ist man beim Geld deutlich zugeknöpfter. Vor allem Männer tauschen sich höchstens darüber aus, wie man an der Börse am besten Geld verdient.

Die Postbank hat sicher Recht, wenn sie das Fehlen einer offenen Gesprächskultur bedauert. Denn das trägt maßgeblich dazu bei, dass viele Menschen zu wenig über Finanzen wissen. Ein paar Zahlen dazu: Laut Umfrage schätzt knapp jeder dritte Deutsche (32 Prozent) seinen Wissensstand zum Thema Finanzen als mangelhaft oder unzureichend ein; 8 Prozent geben zu, dass ihnen jegliches Finanzwissen fehlt. Immerhin knapp jeder zweite Befragte (47 Prozent) wertet sein Wissen in diesem Bereich als ausreichend. Nur knapp jeder Achte (13 Prozent) bezeichnet es als gut oder sehr gut.

Ganz ehrlich: Ich kann gut verstehen, wenn man nicht über seine Kohle (oder wie viel man noch braucht) mit Bekannten oder Freunden reden will. Geld als Tabu-Thema hat bei uns ja auch Tradition. Trotzdem, man kann ‘ne Menge dazulernen, wenn man sich bei passender Gelegenheit mit Bekannten austauscht. Es muss ja nicht sein, dass gleich die Details der eigenen Einkünfte und (gegebenenfalls) Schulden in alle Welt hinausposaunt werden. Da fällt es leichter, über Themen wie Miete und Rente mit Nachbarn zu reden.

Das Thema Geldanlage ist mein absoluter Favorit. Kleiner Tipp für Schüchterne unter Euch: Verzichtet erst mal auf die Nennung von Beträgen (= Anlagesummen) und konzentriert die Gespräche auf Erfahrungen mit bestimmten Anlageformen und ihren Anbietern (Banken, Investmentgesellschaften, Vermögensverwaltern). Eine Besonderheit in Sachen Kommunikation sind die zahlreichen Börsenveranstaltungen im Bundesgebiet, auch wenn coronabedingt 2020/21 viele ausfallen mussten bzw. zu reinen Online-Events wurden. Denn auf Börsentagen und Anlegertagen trifft man praktisch ausnahmslos auf offene Typen, die in aller Regel den Erfahrungsaustausch mit anderen suchen. Der Lernerfolg ist dort garantiert. Also, seid nicht so schüchtern, meine Freunde! Es gibt viele Themen und Details rund ums Geld, über die man mit anderen (sogar fremden) Menschen reden kann, ohne gleich seine Vermögensverhältnisse betragstechnisch aufzudecken.