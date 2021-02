onvista-Börsenfuchs: Weitsichtig blicken, langfristig handeln – leichter gesagt als getan

Hallo Leute! Mein Posteingang füllt sich gerade jetzt wieder mit Marktprognosen. Dieses Jahr ist man sich weitgehend einig: Trotz Corona sind Investoren und Propheten ziemlich optimistisch. Denn es zählt nicht das Heute, sondern das Morgen - ebenso wie für die Finanzmärkte. Das hat mir ein internationaler Anlagestratege geschrieben, doch kann ich es nur zum Teil unterstreichen. Denn immer mehr Leute ticken kurzsichtig und handeln danach, auch wenn sie ihr Aktienengagement langfristig begründen.

Jo, irgendwann wird die Pandemie wohl vorbei sein. Irgendwann. Die Börse versucht so was wie üblich vorwegzunehmen. Und wegen der Kombination aus aufgestauter Nachfrage und äußerst expansiver Geld- und Fiskalpolitik rechnet man an den Märkten mit einem hohen Wirtschafts- und Gewinnwachstum. Das erscheint auch mir plausibel - nur wann? Entscheidend für weitsichtige Anleger ist aber, was nach 2021 passiert.

Dazu hab‘ ich aus den jüngsten Analysen und Prognosen mal ein paar Beispiele herausgepickt, die über 2021 hinaus attraktive Investmentthemen beschreiben. So lese ich bei Edmond de Rothschild: „Die Post-Covid-Gesellschaft wird eine neue Welt sein, die eine Quelle spezifischer und innovativer Anlagemöglichkeiten bereithält.“ Nach Ansicht der Experten haben sich im Zuge der Coronavirus-Pandemie vier zentrale Investment-Themen herauskristallisiert, die Anleger längerfristig begleiten werden:

-China entwickelt sich noch schneller zur global führenden Volkswirtschaft.

-Die Zinsen bleiben langfristig niedrig.

-Digitale Technologien werden noch stärker genutzt.

-Die Entwicklung hin zu einer grüneren Wirtschaft beschleunigt sich.

Von anderen Experten kommt das schon im vergangenen Jahr diskutierte Thema Infrastruktur: Nicht nur in Ami-Land unter dem Mut machenden neuen Presi Joe Biden wird der Infrastruktur mehr Bedeutung beigemessen, sondern weltweit. Davon werden wegen der aktuell günstigen Bewertungen und dem Niedrigzinsumfeld interessante Anlagemöglichkeiten in entsprechenden Aktien abgeleitet.

Neueste Studien besagen, dass 2020 als „Jahr der multiplen Krisen“ langanhaltende Spuren hinterlassen dürften, infolge derer Konsumenten mehr Wert auf ihre Gesundheit und ihr ethisches Handeln legen werden. Das weltweite Ernährungssystem verändert sich schon jetzt rasant und eröffnet eine Menge neuer Investitionsmöglichkeiten.

Und verschiedene internationale Analysten empfehlen Schwellenländer-Anleihen - die größten Chancen bieten asiatische Emittenten.

Ach ja, die spektakuläre Silberspekulation ist - so kurzfristig sie auch aussieht - nicht vom Tisch. Den großen Edelmetallbanken in London fehlen derzeit angeblich über 350 Millionen Unzen des weißen Metalls, was fast der Hälfte des gesamten in einem Jahr geförderten Silbers entspricht. Es könnte also sein, dass die besten Tage für Silber - genauer: den Silberpreis - noch vor uns liegen.

Aber mal ehrlich: In dieser verrückten, kaum berechenbaren Welt voller Risiken müssen sich viele von Euch, meine Freunde, erst einmal überwinden, bevor sie das Fernglas aufsetzen, um möglichst langfristige Chancen zu entdecken.

Bleibt gesund und vorsichtig-optimistisch, aber auch geduldig, Leute!