onvista-Börsenfuchs: Wenn nur noch die Börse selbst Spaß macht

Hallo Leute! Aktive Privatanleger (ich nenne sie „Selbstentscheider“) schauen nicht nur auf Kurse und Indizes. Sie wollen möglichst auch herausfinden, wie die marktbestimmenden Großanleger gerade ticken. Dazu gehört natürlich das weite Umfeld der Börse. Warum zum Wochenbeginn solche Nachdenklichkeit? Wenn ich mich umgucke, fehlt mir momentan der Spaßfaktor. Spaß macht nur der Aktienmarkt selbst - das Drumherum ist beschissen! Dow und Dax schaukeln unbeeindruckt in Gipfelhöhen. Und wer dabei ist, kann sich auch über den festen Bitcoin „kryptisch“ freuen. Wer jetzt viel Öl tanken muss, profitiert vom Preisrückgang des schwarzen Goldes. Aber sonst?

Vielleicht liegt’s auch am Wetter, wenn einem die Nachrichten schwer im Magen liegen. Mir kommt’s jedenfalls so vor, als würden sich die Meldungen von Krisen, Kriegen und Katastrophen in letzter Zeit häufen. Meistens haben die nicht nur lokalen Charakter. Die Erde brennt - oder sie wird überschwemmt. Dazu Erdbeben wie in Haiti. Corona ist immer noch out of control und droht wieder mit schlimmen Folgen. Das internationale Flüchtlingsdrama wird zur Endlos-Story. Die Bilder und Nachrichten aus Afghanistan sind Schrecken pur, total entsetzlich! Das wirft die Frage nach der Weltgemeinschaft auf, rückt die westlichen Demokratien in ein kritisches Licht. Wächst sogar die Gefahr eines asiatisch-europäischen Konflikts?

Bei uns braucht man die Politik eigentlich nicht zu zerpflücken - das machen die Politiker selbst. In der „heißen“ Phase des Wahlkampfs lässt man keine mediale Gelegenheit aus, um andere in die Pfanne zu hauen. Selbst Parteigenossen. Kann nach aktuellem Diskussionsstand Ende September ein starkes Wahlergebnis dabei herauskommen? Und wer kann Kanzler?

Nee, Leute, der Dax guckt weg. Und das ist gut so. Fragt sich nur, wie lang noch. Bedanken wir uns bei den spendablen Notenbanken! Die halten den Eigenkapitalmarkt bei Laune. Erfreulich auch (nebenbei), dass die Bundesliga wieder kickt. Übrigens: Ein älterer Großunternehmer mit weltweiten Aktivitäten und jede Menge Kohle verabschiedete sich kürzlich von mir nach einem langen Telefonat mit den Worten: „Wissen Sie, richtig Geld verdienen kann man heutzutage nur noch mit Bitcoins. Die machen auch Spaß!“