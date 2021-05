onvista-Börsenfuchs: Werder Bremen – Risikoprämie für Fußball-Fans

Hallo Leute! Gestern Abend den schwarz-gelben BVB-Triumph gesehen? So geil kann Spitzenfußball sein. Selbst in einem leeren Olympia-Stadion. Aber nur die europäischen Top-Teams mit ihren oft exotischen Sponsoren verstehen es, aus ihren sauteuren Sportlern auch richtig Kohle für die Vereinskasse zu machen. Deshalb zapft jetzt Werder Bremen den Kapitalmarkt an. Die Bilanz- und Ertragszahlen sind alles andere als Gewinner. Dafür genießt die Freie Hansestadt an der Weser überall Sympathie - so auch ihre Kicker.

Wenn‘s einem nicht gut geht, kriegt er Kredit nur mit Risikoaufschlag (wenn überhaupt). Das wissen nicht nur Börsenexperten. Deshalb bieten die Werderaner ihren Geldgebern auch weit über Marktdurchschnitt liegende Konditionen an: Zinssatz zwischen 6,00 – 7,50 Prozent bei einer Zeichnungssumme ab 1.000 Euro, Zeichnungsfrist vom 17. Mai bis voraussichtlich 1. Juni 2021, Emissionsvolumen bis zu 30 Millionen Euro, fünf Jahre Laufzeit. Mittelverwendung: Stärkung der Liquidität sowie für strategische Weiterentwicklungen, insbesondere Nachwuchsförderung, Digitalisierung und Nachhaltigkeitsprojekte. Zusagen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen nach eigenen Angaben bereits vor

Clever, mit welchem Motto der Bogen zwischen Sport und Kapitalmarkt geschlagen wird: Risiken so gut es geht begrenzen, Chancen nutzen. Dazu sollten wir die Behauptung teilen, dass die „kontrollierte Offensive“ fußballerisch einst in Bremen erfunden wurde. Denn heute ist sie das Leitmotiv bei der Emission der Werder-Anleihe. Und nicken wir auch zur Selbstbeschreibung, dass die Emittentin Werder Bremen GmbH & Co KG aA „eine starke und traditionsreiche Marke im deutschen Fußball mit einer großen und wirtschaftlich wichtigen Fan- und Sponsorenbasis sowie einer durch Nachhaltigkeit und Verantwortung geprägten Unternehmenskultur vereint.“ Uff, geht’s noch länger? Der fixe Kupon der Werder-Anleihe liegt zwischen 6,00 % und 7,50 %, der genaue Zinssatz wird voraussichtlich am 1. Juni 2021 festgelegt. Die Anleihe läuft bis zum 31. Juli 2026. Das Emissionsvolumen beläuft sich auf bis zu 30 Mio. Euro.

Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Privatanleger und institutionelle Investoren. Die Anleihe kann u.a. über Directplace, die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse, gezeichnet werden. Hierzu geben Anleger während der Zeichnungsfrist über ihre Bank oder ihren Online-Broker eine Kauforder mit Börsenplatz „Frankfurt“ auf. Zudem stellt Werder Bremen Anlegern eine komfortable Zeichnungsmöglichkeit direkt über die eigene Website des Unternehmens zur Verfügung. In Deutschland und in ausgewählten Ländern wird die Anleihe Anlegern außerdem im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten.

Sportvereine sind erfahrungsgemäß nicht gerade die Brüller an der Börse. Und Werder steht nicht zum ersten Mal im Abstiegskampf. Dafür kriegen Anleihezeichner attraktiv hohe Zinsen. Als Fußball-Fan kann man (wer will) den Bremern mit einem „kontrollierten“ Betrag helfen und dafür die Risikoprämie kassieren.