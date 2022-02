onvista Chartzeit: Putin crasht den Aktienmarkt

Replaced by the video

Dax unter 14.000 Punkten, Öl bei 100 USD, Gold bei fast 2.000 USD. Zeit für Panik am Aktienmarkt? Martin Goersch wirft heute einen ausführlichen Blick auf die Krisenzeiten der letzten Jahre. Vietnam-Krieg, Golfkrieg, 9/11 und der Afghanistan Krieg, Annexion der Krim. Wie haben die Märkte sich damals verhalten und was können wir für heute daraus lernen?Außerdem entwickelt Martin Schritt für Schritt einen Screener für TradingView, über den auch in schwierigen Zeiten stabile und gute Aktien gefunden werden können.

Am Ende ist auch wieder Zeit für eure Fragen rund um die Börse und einzelne Aktien