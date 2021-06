onvista Mahlzeit: Autowerte ziehen Dax auf Allzeithoch – Nokia, Sixt, LPKF Laser und ein Blick auf Cybersecurity-Aktien

Replaced by the video

Die US-Börsen greifen heute wieder in Geschehen ein und diesmal legt der Dax vor. Nach einem Start auf hohem Niveau hat der deutsche Leitindex ein neues Allzeithoch geschafft. Im Vergleich zu den vergangenen Malen geht dem Dax aber nach der neuen Höchstmarke nicht die Luft aus, sondern im Tagesverlauf schraubt er die Rekordmarke immer weiter in die Höhe. Gegen Mittag liegt sie bei 15.650 Punkten.

Vor allen Dingen die Autobauer treiben das deutsche Börsenbarometer weiter in die Höhe. Laut einer Studie haben Daimler & Co im ersten Quartal das Niveau vor der Corona-Krise bereits übertroffen. Von einem Chipmangel in der Branche will heute kein Anleger etwas wissen. Auch die Inflations- und Zinssorgen trotz der gestrigen Daten heute nicht zu spüren. Wie weit kann der Dax jetzt noch klettern?

Zudem wirft Markus Weingran heute noch einen Blick in die Branche für Cybersecurity. Welche Werte seiner Meinung nach noch Potenzial haben, dass erfahren Sie in der heutige Folge.

