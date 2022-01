onvista Mahlzeit: Beige Book drückt Tech-Titel in den Keller, Coronagewinner werden weiter abverkauft und zwei neue Werte im Musterdepot

Replaced by the video

Mittwoch machte der Dax erst kurz vor seinem Allzeithoch stopp und heute sieht die Börsenwelt schon wieder ganz anders aus. Nach der Veröffentlichung des Beige Books ist die Stimmung an den Märkten gekippt. Das Sitzungsprotokoll der amerikanischen Notenbank deuten an, dass die Fed die Zinsen noch schneller und öfter erhöhen könnte als bislang angenommen. Das sorgte für rote Kurse an der Wall Street und drückt heute auch den Dax ein Stück tiefer. Gegen Mittag liegt der deutsche Leitindex etwas mehr als 1 Prozent im Minus.

Deere präsentiert den ersten autonom fahrenden Traktor, Stellantis setzt auf Alexa und der Ausblick von FlatexDegiro auf das neue Jahr gefällt den Anlegern nicht großartig.

