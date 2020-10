onvista Mahlzeit: Belasten steigende Infektionszahlen den Dax doch? – AMD, Henkel, Zalando und ist der Trouble bei Nel jetzt vorbei?

Die Hoffnung auf ein neues Hilfspaket der amerikanischen Regierung hat den Dax heute nur kurz im Plus gehalten. Gegen Mittag allerdings versucht der Leitindex sich wieder in den grünen Bereich zu schleppen. Aber die sprunghaft angestiegenen täglichen Infektionszahlen könnten die Anleger vorsichtiger agieren lassen.

Die Aktien von Infineon werden heute durch eine mögliche milliardenschwere Übernahme in den USA angetrieben. Daneben ist heute wohl Tag der Prognoseanhebungen. Drück man bei Henkel ein Auge zu, dann sind es heute 4 Erhöhungen und eine Übernahmespekulation, welche die Anleger in ihren Bann ziehen. Zudem gibt es noch ein Gerücht zu Nel, was die Nikola-Scharte endgültige auswetzen könnte.

