onvista Mahlzeit: Black Friday auch an den Börsen? – Corona-Sorgen ausblenden und shoppen? – Tesla, K+S, Software AG und großes Bitcoin-Spezial!

Eine neue Mutation des Corona-Virus schickt heute weltweit die Märkte auf Tauchstation. Aufgetaucht ist sie zu erst in Botswana und seitdem verbreitet sie sich in Südafrika. In Isreal ist sie bereits auch schon aufgetaucht. Aktuell bereitet den Forschern Kopfschmerzen, dass die neue Mutation mehr als 30 Varianten des Spike-Proteins beinhaltet. Ergebnisse wie schnell sich die Mutation verbreitet und wie gefährlich sie ist, wird es allerdings erst in ein paar Wochen geben. Eine Unsicherheit, die die Märkte heute gar nicht gut finden. Besonders die Flug- und Touristikbranche bekommt das mit deutlichen Kursabschlägen zu spüren. Sollten Anleger jetzt die Flucht ergreifen oder gibt es schon Gelegenheiten zum Zugreifen?

In der heutigen Folge werfen wir auch einen ausführlichen Ausblick auf den Bitcoin. Dafür ist heute Alexander Mayer, Krypto-Experte der onvista Redaktion, mit in der Sendung. Er wird ausführlich erklären, wo er den Bitcoinkurs in den kommenden Monaten sieht. Der heutige kräftige Rücksetzer könnte ja einer der Gelegenheiten, die sich heute ergeben, sein.

