onvista Mahlzeit: Braut sich an den Märkten was zusammen? – Deutsche Bank, Evotec, Mutares und Konkurrent von Nel mit herben Kursrücksetzer!

Es hat sich schon die vergangenen Tage angedeutet und heute war es soweit. In seinem aktuellen Abwärtstrend hat der Dax heute wieder die Marke von 14.000 Punkten getestet. Kurz nach Handelsstart lag der deutsche Leitindex drunter und gegen Mittag ist der Dax zwar weiterhin im Minus, aber immerhin wieder über der psychologischen Marke von 14.000 Punkten.

Aber wie lange hält die Marke noch. Wir sehen heute keine schönen Rekorde bei den Großhandelspreise. Hier gibt es die größter Steigerung, die jemals da war im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und Vormonat. Heute kommen dann noch Konjunkturdaten aus den USA dazu. Sollten die auch schlechter ausfallen als erwartet, dann könnte das die Wall Street weiter ins Minus drücken und das würde auch am Dax nicht spurlos vorbeigehen.

Zudem werden die Zinssorgen in den USA immer größer. Während die Fed die Wirtschaftslage in die USA für robust genug hält einen großen Zinsschritt zu verkraften, melden sich immer mehr Experten zu Wort, die ein Abdriften in eine Rezession befürchten. Im Soge dieser Diskussion sind die Renditen für 10-jährige US-Staatsanleihen auf 2,82 Prozent gestiegen – der höchste Stand seit Dezember 2018.

Vielleicht kann die Quartalsberichtssaison ja ein wenig Schwung in die Märkte bringen, sollten die Konzerne allerdings nicht wie erwartet liefern, dann dürften die Märkte einen noch schwereren Stand haben.

Die Deutsche Bank und die Commerzbank stehen heute kräftig unter Druck. Die Investmentbank Morgan Stanley hat Montagabend am Markt zwei Aktienpakete der beiden deutschen Großbanken von jeweils mehr als fünf Prozent an, die vom selben Investor stammen, auf dem Markt angeboten.

Themen der heutigen Sendung: Dax, Dow, Tesla, LVMH, Givaudan, Symrise, Deutsche Bank, Commerzbank, Tops&Flops, Dermapharm, Evotec, Mutares, Green Hydrogen, Musterdepot, Chewy, Bark, CliqDigital, Vale und Zuschauerfragen.

