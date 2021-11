onvista Mahlzeit: Corona-Sorgen im Dax werden größer – Zoom, Nel, Thyssenkrupp und RWE greift Nordex unter die Arme

Replaced by the video

Zu den Corona-Sorgen gesellen sich heute auch noch Zins-Sorgen. Für den deutschen Leitindex zu viel. Nachdem die amerikanischen Tech-Werte zu Wochenbeginn unter Druck geraten waren, taucht der Dax heute wieder unter die Marke von 16.000 Punkten ab. Gegen Mittag hat sich das Börsenbarometer allerdings wieder an die Marke herangekämpft.

Gute Nachrichten gehen heute in der allgemein schlechten Stimmung unter. So wird Zoom zu stark bestraft für sein Zahlenwerk. Und Nordex hätte mit dem neuen Auftrag von RWE sicherlich ein Kursplus verdient. Immerhin kann sich Dermapharm nach einer Kaufempfehlung von Berenberg im Plus halten.

Einen neuen Wert im Musterdepot gibt es heute auch.

