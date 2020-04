Eine Panne auf der Internetseite der WHO hat die Anleger an der Wall Street am Donnerstag aufgeschreckt und der Dax musste die Nachricht zu Handelsbeginn auch erst einmal verarbeiten. Einer der Hoffnungsträger im Kampf gegen die Corona-Pandemie schnitt bei einer abgebrochenen Studie wohl nicht so gut ab.

Bei der Lufthansa werden aus 3 Milliarden Euro wohl eher 10 Milliarden. Das setzt den Kurs heute erneut kräftig unter Druck und damit wird die Frage, wie der Bund damit umgeht immer lauter. Linde kann heute nicht von guten Zahlen von Konkurrent Air Liquide profitieren und in Schweden macht ein neuer Player in der Wasserstoffbranche mit einem Auftrag auf sich aufmerksam.

