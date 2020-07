onvista Mahlzeit: Daimler, Delivery Hero, Lemonade und holt sich die Deutsche Bank ein Stück Wirecard ins Haus?

Kurz vor dem Wochenende scheint dem Dax doch noch etwas die Puste auszugehen. Nach dem steilen Anstieg von Donnerstag ist das aber kein Grund zur Sorge. Auf Wochensicht dürfte sich der deutsche Leitindex mit einem Plus von rund 4 Prozent ins Wochenende verabschieden. Da die Wall Street heute Feiertagsbedingt geschlossen hat, dürfte auch gegen Nachmittag kein Schwung in den Handel in Frankfurt kommen.Daimler sichert sich seinem Vorrat an Batterien, die Deutsche Bank bekräftigt das sich voll im Soll liegt mit ihren Umbauplänen und vielleicht holen sich die Frankfurter ein Stück von Wirecard ins eigene Haus. In den hinteren Reihen liegt der Fokus heute auf den Werten von Delivery Hero und Paion. Beide können mit guten Nachrichten glänzen.

