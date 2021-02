onvista Mahlzeit: Dax auf Erholungskurs – Bayer, RWE, Fresnillo und neue Watchlist mit Silber-Aktien, die gerade kräftig anziehen

Replaced by the video

Nach einer gruseligen Woche mit einem Rücksetzer von etwas mehr als 3 Prozent, startet der deutsche Leitindex heute deutlich freundlicher in die neue Handelswoche. Es gibt endlich auch wieder positive Nachrichten von den Impfstoffproduzenten. Biontech will schon im zweiten Quartal die Produktion erhöhen und die neuen Zahlen von Curevac hören sich auch nicht schlecht an, obwohl der Impfstoff noch gar nicht zugelassen ist.

In aller Munde ist heute der Silberpreis. Der ist zuletzt ziemlich stark angestiegen. Und starke Kursbewegungen werden aktuell sehr schnell mit der Community von WallStreetBets in Verbindung gebracht. Da viele Anleger hoffen bei der nächsten Kursexplosion alla GameStop dabei zu sein, steigt nicht nur der Silberpreis, sondern auch die Aktien der Produzenten ziehen kräftig an. Redaktionsleiter Markus Weingran hat für die heutige Sendung eine Watchlist mit einigen Papieren aus der Branche zusammengestellt.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

