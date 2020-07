Der Dax hat sich nicht nur freundlich ins Wochenende verabschiedet, er hat auch die komplette Woche erfreulich beendet – hier belief sich das Plus auf fast 2,30 Prozent. Damit liegt der deutsche Leitindex seit Jahresanfang noch nicht einmal mehr mit 2,5 Prozent im Minus. Besonders die Aktie von Daimler hat den Dax in der vergangenen Woche angeschoben. Nach den Eckdaten für das zweite Quartal gab auch reichlich Lob von der Analystenseite, was die Aktie in 5 Handelstagen über 7 Prozent anziehen lies.

Daimler war aber nicht das einzige Mitglied aus der Dax-Familie, dass mit seinen Zahlen nicht hinterm Berg halten konnte. In Zeiten von Corona beeilen sich die Konzerne so früh wie möglich zu zeigen, dass die Quartalszahlen nicht so schlimm wie befürchtet sind. Die wichtigsten Nachrichten der Woche können Sie hier noch einmal mit onvista Mahlzeit Revue passieren lassen.

Donnerstag: Dax vor EZB-Entscheid auf der Hut - Daimler, Zalando, Teamviewer und Wasserstoffüberflieger McPhy hebt weiter ab

Mittwoch: Moderna und Fed wischen Corona-Sorgen weg - Apple, Wirecard, Ballard Power und gibt es zwei neue vegane Raketen ala Beyond Meat?

Dienstag: Corona-Sorgen werden wieder größer - Tesla, Wirecard, Hellofresh und sollten Dividenden-Jäger heute noch bei Gazprom zuschlagen?

Montag: Dax bleibt gut drauf - BASF, Zalando, ThyssenKrupp und Deutsche Bank winkt erneut bei der Commerzbank ab

