onvista-Mahlzeit: Dax bleibt ein Pulverfass – Lufthansa, Eckert & Ziegler, Leoni und jetzt sollten Anleger wirklich genau differenzieren!

Von einer Erholung oder zumindest einer Gegenbewegung ist im deutschen Leitindex heute nicht viel zu spüren. Der Leitindex startet zwar mit einem Plus in den Handelstag, wechselte jedoch relativ schnell wieder die Richtung. In der Spitze ging es auf ein neues Jahrestief.

Während am Montag die vereinzelten Nachrichten im Sog der Corona-Panik untergingen, dringen heute wieder ein paar Nachrichten zu den Anlegern durch. Corestate glänzt mit guten Zahlen und gutem Ausblick und auch das Medizintechnik-Unternehmen Eckert & Ziegler kann mit ein paar Eckdaten zum Geschäftsjahr 2019 aufwarten.

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> https://my.onvista.de/