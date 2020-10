onvista Mahlzeit: Dax bleibt vorsichtig – Apple, Disney, Deutsche Bank und neue Lithium-Aktie im Musterdepot

Der deutsche Leitindex bleibt vor der beginnenden Berichtssaison vorsichtig. Obwohl die US-Techwerte zu Wochenbeginn wieder ordentlich auf die Tube gedrückt haben, wollen sich die Anleger heute nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Zur Mittagszeit liegt der deutsche Leitindex leicht mit rund 0,2 Prozent im Minus.

Bei der Deutschen Bank hat ein Großaktionär seine Position in etwa verdoppelt. Das ist aus der Sicht interessant, da die Capital Group erst in der vergangenen Woche ihren Anteil an der Commerzbank ebenfalls aufgestockt hat. Vielleicht wird es ja doch noch etwas mit einem Zusammenschluss der beiden größten deutschen Finanzinstitute.

Unter Druck stehen heute hingegen die Aktien von Fraport, Gerresheimer und Morphosys. Wie sollten Anleger mit den Nachrichten heute umgehen?

Zudem hat Redaktionsleiter Markus Weingran eine Änderung im Musterdepot vorgenommen. Eine Aktie ist rausgeflogen und ein neuer Lithiumwert ist dazugekommen.

