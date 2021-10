onvista Mahlzeit: Dax bleibt vorsichtigt – Facebook, Infineon, Compleo und die nächsten chinesischen Immobilienentwickler taumeln!

Replaced by the video

Ist Evergrande nur die Spitze des Eisberges? Mittlerweile taumeln weitere Immobilienentwickler im Reich der Mitte. Zwei weitere Konkurrenten konnte in dieser Woche ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Daher bleibt der Dax heute auch weiterhin vorsichtig und tastet sich nur einen kleinen Schritt nach vorne. Gegen Mittag liegt er etwas mehr als 0m4 Prozent im Plus.

In den USA sind vor allen Dingen die Tech-Werte zu Wochenbeginn unter Druck geraten. Apple & Co musst Montag an der Wall Street kräftig federn lassen. Der hohe Ölpreis lässt die Anleger wieder auf Aktien aus der Branche fliegen. Hier zogen die entsprechenden Papiere zwischen 3 und 5 Prozent an. Aber auch die Aktien von Shell und Gazprom sind mehr als nur einen Blick wert.

Pepsico erhöht die Prognose, Compleo & Grenke senken den Ausblick, HelloFresh ist eine „leckere“ Einstiegsmöglichkeit und Wacker Chemie hebt die Preise saftig an.

