onvista Mahlzeit: Dax bleibt wankelmütig – Deutsche Post, Teamviewer, Nikola und kommt jetzt die Aktie von Hexagon Composite richtig in Schwung?

Der deutsche Leitindex traut dem Braten noch nicht so recht. Nach einem schwachen Tag tut er sich heute schwer wieder auf grün zu schalten. Nach einem kurzen Ausflug in den grünen Bereich taucht der Dax gegen Mittag wieder ins Minus ab. Weiterhin sind die Anleger zwischen einem leichten Aufblühen der Konjunktur und den weiterhin hohen Neuinfektionen in den USA hin und her gerissen.

Die Deutsche Post überzeugt heute mit ihren vorläufigen Zahlen für das zweite Quartal, Daimler muss den Gürtel noch enger schnallen und der Kursverfall von Nikola Corp. wird heute von JP Morgan gestoppt. Zudem lässt in der Wasserstoffbranche Hexagon Composite aufhorchen.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkzt informiert!

