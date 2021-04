onvista Mahlzeit: Dax bricht Erholungsversuch ab – Netflix, ASML, Hugo Boss und braut sich bei Plug Power das nächste Unheil zusammen

Replaced by the video

Nachdem der Dax am Dienstag etwas stärker in die Knie gegangen ist, hat er zumindest zu Handelsbeginn einen Erholungsversuch gestartet. Allerdings kam der Versuch auch schnell an seine Grenzen und der deutsche Leitindex legte wieder den Rückwärtsgang ein. Heute fehlen bislang die Impulse für höhere Kurse. Lediglich Infineon kann von den guten Zahlen von ASML profitieren. Ansonsten schnaufen die deutschen Autowerte heute weiter etwas durch und dann hat es der Dax auch deutlich schwerer nach oben.

In den USA dann zwei Vertreter der FAANG-Aktien im Mittelpunkt. Netflix legte seine Zahlen vor und Apple präsentierte beim „Spring Loaded“ zum ersten Mahl in diesem Jahr neue Produkte aus Cupertino. Die größere Überraschung lieferte dabei der Streaming-König. Die Zahl der neuen Abonnenten lag deutlich unter den Erwartungen und der Ausblick auf den weiteren Zuwachs der zahlenden Kunden dürfte einigen Anlegern sauer aufgestoßen sein.

