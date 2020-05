Dem Dax ist zwar zum Wochenende hin etwas die Puste ausgegangen, trotzdem hat der Leitindex die Handelswoche mit einem Plus von etwas mehr als 5 Prozent beendet. Neben dem Coronavirus verunsichern die Sticheleien der USA Richtung China die Marktteilnehmer immer stärker. Könnte der Handelsstreit noch einmal eskalieren oder rasselt Trump vor den US-Wahlen nur mit dem Säbel?

Am deutschen Markt hat das anstehende Rettungspaket die Anleger voll in ihren Bann gezogen. Wie genau wird der Bund der Kranich-Airline unter die Arme greifen? In trockenen Tüchern ist das Hilfspaket noch nicht, aber die Verhandlungen befinden sich auf der Zielgerade. Hier können Sie sich die wichtigsten Themen der Woche noch einmal in aller Ruhe anschauen:

# Mittwoch: Dax zwischen Hoffen und Bangen - Covestro, Netease, Hexagon Composites und Versicherer werden gegen Goldminenwert ausgetauscht

# Dienstag: Dax geht etwas die Puste aus - Deutsche Bank, Telekom, Dermapharm und nächste schwedische Perle auf All-Zeit-Hoch

# Montag: Dax nimmt wieder Fahrt auf - Telekom, Lufthansa, Qiagen und Warren Buffett gibt einen guten Weg vor

