onvista-Mahlzeit: Dax Check – Wie geht es weiter mit der Allianz-Aktie und macht ein Derivat auf das Papier Sinn?

Zusammen mit Zertifikate-Spezialist Martin Goersch nimmt Markus Weingran im Abstand von zwei Wochen die einzelnen Dax-Titel unter die Lupe. Mit Adidas ist die Serie gestartet und in Teil II geht es um das Papier der Allianz. Die Aktie des größten europäischen Versicherers hat erst in der vergangenen Woche ein neues All-Zeit-Hoch generiert. Wie sind die weiteren Aussichten für den Dax-Konzern und könnte ein Knock-out Produkt bei einem Einstieg in den Wert die Spekulation noch etwas spannender machen?

Die Mahlzeit-Woche im Rückblick:

In der vegangenen Woche hat der Dax seine Rekordjagd weiter fortgesetzt. Die Sorgen um das Coronavirus sind zwar nicht kleiner geworden, doch die Anleger scheinen das Thema ein wenig auszublenden. Hier finden Sie die wichtigsten Themen noch einmal im Rückblick:

Samstag: Zuschauerfragen Q&A - JinkoSolar, Snap, VW, Aumann und was sagst Du zu Baumot?

Freitag: Dax wieder in Rekordlaune - Nvidia, RWE, Deutsche Bank und die Wirecard-Zahlen schieben Aktie aus verschiedenen Gründen nicht an

Donnerstag: Dax fällt deutlich zurück! - Telekom, HeidelbergCement, RIB Software und der heutige Trade im Musterdepot drückt Warren Buffett ganz fest die Daumen

Mittwoch: Dax bleibt in Rekordlaune - Deutsche Bank, BMW, Wirecard und der Hype bei den Wasserstoff-Aktien geht ungebremst weiter

Dienstag: Dax bekommt wieder Rekordlaune - Daimler, Telekom, Nel und Tui macht einen Freudensprung im Musterdepot!

Montag: Coronavirus drückt wieder auf den Dax - Wirecard, Daimler, Isra Vision und Nel startet furios in die neue Börsenwoche

