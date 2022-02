Replaced by the video

Der Dax atmet heute etwas auf. Russland hat einen Teilabzug seiner Truppen an der Grenze zur Ukraine angekündigt. Das nimmt etwas Spannung aus der ganzen Situation und die Anleger werden wieder etwas mutiger. Gegen Mittag liegt der Dax rund 1,5 Prozent im Plus. Größter Gewinner im Dax ist heute die Aktie von Delivery Hero. Nachdem die Aktie nach den Zahlen ganz tief in den Keller geschickt wurde, ist heute der Tag der Gegenreaktion.

Impfstoff-Aktien haben erneut einem schweren Stand. Die Aktie von Biontech verzeichnete zu Wochenstart fast ein zweistelliges Minus. Wird schon bald weniger Impfstoff benötigt?

Die Übernahmefantasie von Peloton fängt an zu verblassen. Montag äußerte sich der neue Vorstandsvorsitzende zu seinen Pläne für den Sportartikel-Hersteller. Eine Übernahme durch einen großen Player spielt bei ihm keine große Rolle.

Warren Buffett hat mal wieder gezeigt, dass er es einfach drauf hat. Mal kurz im Vorbeigehen könnte er in ein paar Monaten fast 400.000 Millionen Dollar mitnehmen. 200.000 Millionen Dollar hat er bereits in der Tasche.

Aktien in der heutigen Sendung:

Dax, Rivian, Berkshire Hathaway , Peloton, Biontech, Weber, Intel , Meta, BHP , Verbio, Nel , Waste Managment, Xylem, Clean Harbors , Watchlist – Buy the Dip, Zuschauerfragen

