onvista Mahlzeit: Dax erholt sich vom Ukraine-Schreck – Gazprom, VW, Fresenius und Biontech schickt Medigene-Papier to the Moon

Replaced by the video

Der Schreck war zunächst groß, nachdem Montag-Abend russische Truppen in die Separatisten-Gebiete Luhansk und Donezk einmarschiert sind. Zuvor hatte Putin beide Gebiete als Staaten anerkannt. Die Aktion verunsicherte die Anleger noch mehr. So startete der Dax auch deutlich im Minus in den Tag. Allerdings erholte sich der Leitindex auch recht schnell wieder von seinem Tiefstand und konnte sogar ganz kurzfristig an einem Plus schnuppern.

Jetzt beginnt das Warten. Welchen Sanktionen werden jetzt gegen Russland auf den Weg gebracht? Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Genehmigung der Pipeline Nord Stream 2 vorerst auf Eis gelegt und US-Präsident Joe Biden hat in einer ersten Reaktion den Handel amerikanischer Firmen mit den Gebieten Luhansk und Donezk verboten. Was die EU und Großbritannien planen steht noch nicht fest.

Wie sollten Anleger mit der Lage umgehen?

Es gibt heute aber auch einige positive Nachrichten. Der Börsengang von Porschee könnte schon in den Startlöchern stehen, Vonovia sichert sich 20,5 Prozent an der Adler Group, Auto1 kommt mit dem Nachfolger von Sixt Leasing ins Geschäft und die Kooperation mit Biontech lässt die Aktien von Medigene explodieren.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Aktien der heutigen Sendung:

Dax , RTX, Gazprom , Rosneft, Lukoil, Shell VW , Fresenius, FMC , Vonovia, Adler, Tops & Flops, Medigene, Biontech, Heidelberg Pharma, Auto1, Musterdepot, Paragon, Uniper, Watchlist Wasserstoff, Dr Hönle ud Zuschauerfragen.

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de