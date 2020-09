onvista Mahlzeit: Dax erholt sich vorsichtig – Microsoft, Deutsche Bank, Adidas und wird Teslas Battery-Day wirklich eine Party für die Anleger?

Nach der deutlichen Korrektur zum Wochenstart bleibt der deutsche Leitindex auch heute eher verhalten. Zur Mittagszeit liegt der Dax rund ein Prozent im Plus. Besonders die zuletzt arg gebeutelten US-Techwerte haben am Montag an der Wall Street für eine kleine Wende in den Kursen gesorgt. Besonderes Augenmerk in dem Bereich liegt heute auf dem „Battery-Day“ von Tesla. Präsentiert Elon Musk nicht „the next big thing“, dann könnte es mit der Aktie ein gutes Stück abwärts gehen.

Da die Angst vor neuerlichen wirtschaftlichen Rückschlägen durch die Corona-Pandemie steigt, sind heute wieder die „Stay at home“ Aktien mehr gefragt. Zudem folgen die Techwerte den Vorgaben aus den USA. Adidas hat eine neue interessante Kooperation abgeschlossen und die Deutsche Bank einen kleinen Einblick in das dritte Quartal abgegeben.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de