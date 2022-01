Replaced by the video

Das Auf und Ab an den Börsen war genauso gruselig, wie es sich angefühlt hat. Der Dax hat in den vergangenen 5 Handelstagen 1,8 Prozent an Wert eingebüßt und liegt damit seit Jahresanfang etwas mehr als 3,5 Prozent im Minus. Damit hat sich der Dax allerdings noch ganz gut im neuen Jahr geschlagen. Die vorläufige Bilanz der US-Indizes sieht deutlich schlimmer aus. Im noch jungen neuen Jahr hat der Dow fast 4,5 Prozent an Wert verloren. Der S&P 500 kommt auf ein Minus von 7 Prozent und die Nasdaq gibt um etwa 12 Prozent nach.

Auch bei den Quartalszahlen gab es Licht und Schatten. Tesla scheffelt zum ersten Mal Milliardengewinne und die Aktie wird zweistellig nach unten geprügelt. Warum das so war, haben wir Donnerstag und Freitag geklärt.

Mittwoch hat dann die Fed die Märkte wieder in Minus drehen lassen. Was Jerome Powell verkündet hat, war noch schärfer als die Märkte bislang eingeplant hatten. Daher drehten die auch schnell wieder leicht ins Minus.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung Index wird steigen Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Der Dax hingegen hat die Fed-Entscheidung relativ gut weggesteckt.

Die Woche mit Mahlzeit:

Freitag: Dax bleibt unentschlossen - Apple, LVMH, BASF und Wasserstoff-Aktien fallen weiter ins Bodenlose

Donnerstag: Dax verdaut Fed-Entscheid immer besser - Tesla, Deutsche Bank, Verbio und Bill Ackman haucht Netflix wieder Leben ein

Mittwoch: Dax erholt sich vor Fed-Entscheid - Microsoft, Vestas, Lufthansa und wird Nancy Pelosi die neue Cathie Wood?

Dienstag: Wie lange hält die 15.000 im Dax? - IBM, Ericsson, Delivery Hero und ist das Intraday Reversal an der Nasdaq wirklich ein gutes Omen? - Die Statistik sagt nein

Montag: Augen zu und durch oder die Reißleine ziehen? - Infineon, Lufthansa, Tui - jetzt kommt es auf die Fed, Apple und Microsoft an

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de