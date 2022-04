onvista Mahlzeit: Dax fällt ins Minus zurück – JPMorgan, Sixt, Plug Power und was hat Elon Musk mit Twitter vor?

Replaced by the video

Heute macht der Dax wieder einen Schritt zurück. Nachdem er sich zu Handelsbeginn aus dem Minus ins Plus gehievt hatte, fällt er gegen Mittag wieder in den roten Bereich zurück. Da es keine Entspannungssignale aus dem Ukraine-Krieg gibt, präsentiert sich der Dax trotzdem äußerst robust. Allerdings wird die Nachrichtenlage nicht besser für den deutschen Leitindex. Immer mehr Branchen klagen über die hohen Rohstoffpreise und Probleme in der Lieferkette. Die Folge sind Preiserhöhungen, was die Inflation weiter in die Höhe treiben könnte.

Lichtblicke gibt es heute in den hinteren Reihen. Die Shop Apotheke und Sixt haben vorläufige Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht. Beide Unternehmen sind gut in das Geschäftsjahr 2022 gestartet.

Die Frage des Tages ist allerdings: Was hat Elon Musk mit Twitter vor? Der Einstieg des Tesla-Chefs hat der Aktie des blauen Vögelchens den höchsten Anstieg seiner Börsen-Geschichte beschert und auch andere Social-Media-Aktien beflügelt. Erst einmal ist die Beteiligung von Elon Musk eine passive. Allerdings macht sein erster Tweet zu dem Thema schon aktiv Dampf.

Die Themen der heutigen Sendung: Dax, JPMorgan, Twitter, Tesla, Meta, Digital World, Airbus, Tops & Flops, Shop Apotheke, Sixt, Aareal Bank, Nel, Nordex, Verbio, Musterdepot, Danone, Plug Power, Allkem & Zuschauerfragen

