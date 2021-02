onvista Mahlzeit: Dax fällt nicht um – Beyond Meat, Airbnb, Telekom und Xiaomi und BYD kooperieren

Replaced by the video

Die gute Nachricht: Es ist nicht so schlimm gekommen, wie die Vorgaben aus den USA erahnen ließen. Der Dax liegt zwar im Minus, allerdings nur mit 0,8 Prozent. Zu Handelsbeginn sah die Lage angespannter aus, doch der deutsche Leitindex hat sich wieder etwas gefangen. Die Woche dürfte das Börsenbarometer trotzdem mit einem Minus von rund 1,5 % beenden und damit seinen langsamen Abwärtstrend fortsetzen.

In den USA gab es Donnerstag noch einmal eine Reihe interessanter Bilanzen. So haben Beyond Meat, Airbnb, Moderna, Etsy und Plug Power ihre Zahlen für das abgelaufene Jahr präsentiert.

Am deutschen Markt haben die Telekom und BASF heute nachgezogen. Während die T-Papiere im Plus liegen, reagieren die Anleger beim weltgrößten Chemie-Konzern etwas verschnupft. Eine Milliarde Euro Verlust muss erst einmal eingeordnet werden.

In Indien kooperieren Xiaomi und BYD. Allerdings geht es dabei nicht um den Einstieg von Xiaomi in den Bereich Elektromobilität, sondern die Chinesen arbeiten mit einer Tochter von BYD zusammen.

