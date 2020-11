onvista Mahlzeit: Dax feiert Biden-Sieg – Infineon, Beyond Meat, Plug Power und Hammernews von Biontech/Pfizer lässt Aktien und Märkte explodieren

Obwohl Donald Trump seine Niederlage weiterhin nicht zugeben möchte, seit Samstag dürfte das Rennen um den Post den US-Präsidenten zugunsten von Joe Biden entschieden sein. Trump möchte zwar weiterhin vor Gericht ziehen, aber die heutige Reaktion der Märkte zeigt wie groß seine Chance angesehen werden. Nachdem der Dax bereits in der Wahlwoche fast 8 Prozent zugelegt hatte, ist er zur Mittagszeit auf dem Weg zu einem Plus von fast 2 Prozent.

Zahlen gab es heute auch. Bereits vor Börsenstart hat Infineon seine Zahlen veröffentlicht. Komplett überzeugend waren sie zwar nicht, aber der Ausblick treibt die Aktie heute weiter an, nachdem sie bereits im Vorfeld der Zahlen durch gute Bilanzen der Konkurrenz beflügelt wurde. Im Laufe des Tages werden auch noch weitere interessante Zahlen erwartet. Vor US-Börsenstart wird Plug Power seine Bücher offenlegen und wenn die Wall Street ihre Pforten schließt, dann ist Beyond Meat an der Reihe.

Ob Corona-Tests vor Flugbeginn wirklich der Befreiungsschlag für die Lufthansa / Branche sind, dass wird sich ab Donnerstag zeigen. Sollten die Zahlen wirklich anziehen, dann könnte auch wieder ein wenig Fantasie in die ausgebombte Aktie zurückkehren.

