onvista Mahlzeit: Dax feiert weiter – Bayer, VW, Sixt und Exasol liefert gelungenen Start auf dem Parkett

Zu Beginn der neuen Börsenwoche verdrängt der deutsche Leitindex die aktuellen Sorgen. Obwohl die Töne zwischen den USA und China am Wochenende schärfer geworden sind, legt der Dax einen guten Start in die Woche hin und liegt zur Mittagszeit über 1,5 Prozent im Plus.

An der Spitze im Dax liegt die Aktie von Bayer. Im Vergleich mit den Glyphosat-Klägern soll den Leverkusenern laut Bloomberg ein wichtiger Schritt gelungen sein. Das lässt die Anleger heute fleißig zugreifen. Bei VW sieht es hingegen anders aus. Hier dürften nach dem Urteil des BGH eher lange Gesichter in den Führungsetagen zu finden sein.

