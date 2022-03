Replaced by the video

Die Volatilität im Dax bleibt weiterhin hoch. Das Plus zu Handelsstart war sehr schnell aufgebraucht und die Marke von 14.000 Punkten ist erneut unterschritten. Deutlich im Plus liegt heute die Aktie von Merck. Die Zahlen kommen bei den Anlegern gut an. Nach Rekorderlösen hat Merck weiteres Wachstum im Aussicht gestellt. Besonders schwer trifft es heute die Aktien von RWE. Dabei steigen die Energiepreise ja weiter. Wie geht man jetzt mit der Aktie um?

Die Anlagestil von Cathie Wood und Warren Buffett könnte wohl nicht unterschiedlicher sein. Trotzdem haben beide einen Wert in ihrem Besitz der Mittwoch nach Börsenschluss um 25 Prozent nach unten geknallt ist. Obwohl Warren Buffett, vergleichen Anleger die Performance zwischen Berkshire Hathaway und dem Ark Innovation ETF, die Nase ganz klar vorne hat, muss er in diesem Fall das größere Stück des sauren Apfels schlucken.

Zahlen gab es noch von Chargepoint, Lufthansa, ProsiebenSat1 und Evonik. Zudem wird Abend der zur Deutschen Börse gehörende Index-Anbieter Qontigo wird über mögliche Wechsel in Der Dax-Familie informieren. Daimler Truck und Hannover Rück scharren schon mit den Hufen für einen Aufstieg in erste Börsenliga. Doch wer muss Platzt machen? – Delivery Hero, Siemens Energy oder Beiersdorf?

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Aktien der heutigen Sendung: Dax, Chargepoint, Snowflake, Ark, Warren Buffett, Merck, Seimens Energy, Daimler, Tops&Flops, Lufthansa, ProSieben, Evonik, Hensoldt, Musterdepot, Sea, Nanorepro

