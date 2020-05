onvista Mahlzeit: Dax geht etwas die Puste aus – Deutsche Bank, Telekom, Dermapharm und nächste schwedische Perle auf All-Zeit-Hoch

Nach dem furiosen Start in die neue Woche geht dem Dax heute in den frühen Handelsstunden etwas die Puste aus. Der deutsche Leitindex schaute zwar noch ganz kurz über die Marke von 11.100 Punkte, legte dann aber wieder den Rückwärtsgang ein und verabschiedete sich in Minus. Jetzt kämpft der Dax mit der Marke von 11.000.

Die Deutsche Bank hat einen wichtigen Schritt in Richtung Neuausrichtung gemacht, die Telekom kommt wohl noch diese Woche mit Softbank ins Geschäft und Dermapharm unterstreicht heute, dass die Corona-Krise dem Unternehmen nicht viel anhaben kann.

onvista-Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de