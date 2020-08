onvista Mahlzeit: Dax gibt weiter nach – Apple, Daimler, Varta und Curevac dürfte heute an der Börse durchstarten

Vor dem Wochenende nehmen die Anleger weiter ihre Gewinne weiter mit. An der Wall Street sind die US-Indizes unterschiedlich aus dem Handel gegangen und das hat die Laune auf dem deutschen Markt nicht gerade gehoben. Daher liegt der Dax heute zur Mittagszeit deutlich über 1 Prozent im Minus und die Marke von 13.000 Punkten rückt wieder etwas in die Ferne.

Die Quartalsberichtssaison liegt in den letzten Zügen. In den hinteren Reihen haben heute aber noch einige Mitglieder aus der Dax-Familie ihre Bücher geöffnet. Besonders im Fokus dabei das Papier von Varta. Nachdem der Batteriespezialist bereits am Donnerstag nach Börsenschluss die Prognose erhöht hatte, legte das MDax-Mitglied heute die kompletten Zahlen auf den Tisch.

