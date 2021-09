onvista Mahlzeit: Dax gut drauf – Valneva, Alibaba, Morphosys und Disney greift AMC unter die Arme

Replaced by the video

Nachdem der Dax in den vergangenen zwei Wochen kein Plus verzeichnen konnte, kommt er heute gut aus den Startlöchern. Gegen Mittag liegt der deutsche Leitindex gut 1 Prozent im Plus. Besonders die Autowerte sind heute wieder bei den Anlegern beliebt. in den hinteren Reihen hat die Aktie von Morphosys heute einen schweren Stand. Goldman Sachs hat die Aktie wieder in die Bewertung aufgenommen und dabei kommt die deutsche Biotechschmiede nicht so gut weg.

Hingucker des Tages ist mit Sicherheit die Aktie von Valneva. Die britische Regierung hat den Liefervertrag für den Impfstoffkandidaten der Franzosen gekündigt. Die Aktie bricht um über 30 Prozent ein. Wie sollten Anleger jetzt mit dem Wert verfahren.

Die Regulierungswut in China hat eine neue Stufe erreicht. Angeblich soll Alipay vor einer Zerschlagung stehen. Den Werte aus dem Reich der Mitte bekommt die Nachricht nicht so gut. Disney springt AMC zur Seite, Apple feiert das Gerichtsurteil im Streit mit Epic und Affirm hebt schon wieder ab.

