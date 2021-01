Replaced by the video

Gefühlt hat der Dax die nächste schwache Woche hingelegt. In Zahlen sieht es allerdings anders aus. Der deutsche Leitindex hat sich mit einem Wochenplus von 0,63 Prozent ins Wochenende verabschiedet. Das die Amtseinführung von Joe Biden reibungslos verlaufen ist, hat den Märkten deutlich gut getan. Die Wall Street hat den ersten Tag des neuen US-Präsidenten mit neuen Rekordständen gefeiert. Allerdings haben die großen amerikanischen Indizes genau wie der Dax zum Wochenende hin Gewinnmitnahmen verzeichnet.

Mit einem zweistelligen Plus in der abgelaufenen Woche hat Siemens die Gewinner-Liste im Dax klar angeführt. Da konnten auch die Autobauer nicht mithalten, die seit Jahresbeginn ebenfalls sehr hoch im Kurs der Anleger stehen. Den größten Zuwachs in der Dax Familie hat die Shop Apotheke. Die Verlängerung des Lockdowns bis zum 14. Februar und gute Zahlen des Schweizer Konkurrenten Zur Rose haben die Aktie kräftig ansteigen lassen.

Die Wasserstoff-Aktien haben in den vergangenen 5 Tagen auch nicht mit Nachrichten gegeizt. Nel hat auf seinem Kapitalmarkttag ehrgeizige Ziele bezüglich der des Preises für „grünen“ Wasserstoff aufgerufen, SFC Energie einen neuen Auftrag aus Japan an Land gezogen und ein Short-Seller hat Plug Power ins Visier genommen. Wie seine Erfolgschancen aussehen hat sich Redaktionsleiter Markus Weingran in der Mahlzeitfolge von Donnerstag angesehen.

Dienstag hat Markus drei neue Werte aus den Bereichen Wasserstoff, Windernergie und Recycling in sein Musterdepot aufgenommen. Alle Aktien haben sich die Woche gut geschlagen. Besonders der neue Player aus der Wasserstoffbranche. Er hat seit der Aufnahme um etwas mehr als 20 Prozent zugelegt. Insgesamt liegt das Musterdepot, dass Markus seit etwas mehr als einem Jahr führt, mit 74 % im Plus. Allein seit Jahresbeginn hat es um 14 % zugelegt.

Die wichtigsten Nachrichten der Woche:

Donnerstag: Dax feiert Biden-Einstand nicht kräftig - Vuzix, Telekom, Bitcoin Group und erster Short-Seller geht auf Plug Power los

Mittwoch: Dax wird wieder mutiger - Alibaba, Blackberry, BASF und Short-Attacke mit Ansage bei Gamestop?

Dienstag: Dax weiterhin vorsichtig - Moderna, Delivery Hero, Teamviewer und neues Trio aus den Bereichen Wasserstoff, Windkraft sowie Recycling im Musterdepot

Montag: Dax kämpft gegen Verluste an - Stellantis, Infineon, Fraport und sehen wir jetzt Gelegenheiten bei Plug Power sowie Ballard Power?

