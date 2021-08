onvista Mahlzeit: Dax hängt fest – JinkoSolar, Wacker Chemie, Shop Apotheke, VW und Nel kommt mit SFC Energy ins Geschäft

Replaced by the video

Der Dax tritt weiterhin auf der Stelle. Nachdem die US-Märkte am Dienstag den Rückwärtsgang eingelegt haben, hat der deutsche Leitindex heute auch keine große Lust Richtung Allzeithoch zu marschieren. Zudem stehen die deutschen Autowerte aktuell in der Gunst der Anleger nicht gerade sehr weit oben. Vielleicht ändert der heute stattfindende Autogipfel etwas an der Lage.

Außerhalb der ersten deutschen Börsenliga haben sich heute einige Paare gefunden. Jinko Solar bestell groß bei Wacker Chemie, Nel und SFC Energy haben eine neue Kooperation geschlossen, um den Dieselgeneratoren endgültig auf das Abstellgleis zu schieben und Shop Apotheke profitiert von den Zahlen des Konkurrenten Zur Rose.

