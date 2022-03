onvista mahlzeit: Dax hat sich noch nicht entschieden – Boeing, SAP, K+S und Warren Buffett mit dem nächsten „kleinen“ Deal

Replaced by the video

Ungefähr 150 Milliarden Dollar hat Warren Buffett auf der hohen Kante. 11,6 Milliarden davon hat er jetzt in die Hand genommen, um die Versicherungsgesellschaft Alleghany zu kaufen. Der erhoffte ganz große Wurf ist es erneut nicht. Zuvor hatten sich Buffett und Munger schon in ihrem Aktionärsbrief darüber beklagt, dass es aktuell an guten Investitionsmöglichkeiten mangelt. Daher macht Warren Buffett und sein Team einfach mit weiter und baut kleinere Positionen auf und kauft kleinere Unternehmen. Wird das der Aktie von Berkshire Hathaway trotzdem helfen?

Der deutsche Leitindex startet vorsichtig in die neue Woche. Er pendelt abwechselnd zwischen einem leichten Plus und einem leichten Minus. Es gibt keine Neuigkeiten aus der Ukraine, dass sich die Lage beruhigt oder entschärft. Daher lässt es der Dax nach einer starken Vorwoche lieber etwas langsamer angehen.

Heute sind die Index-Änderungen in der Dax-Familie wirksam geworden. Daimler Truck und Hannover Re sind damit ab heute in der ersten Börsenliga und Beiersdorf und Siemens Energy müssen eine Etage tiefer in den MDax.

SAP sucht einen neuen Finanzvorstand, Porsche erhöht die Dividenden und S&T wird ein wenig zuversichtlicher für das laufende Jahr.

