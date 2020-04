In der vergangenen Woche hat der deutsche Leitindex trotz aller schlechten Nachrichten lediglich nur etwas mehr als 1 Prozent verloren. Damit hat sich der deutsche Leitindex tapfer geschlagen. In den USA schnellen die Arbeitslosenzahlen und die Zahl der Infizierten sprunghaft in die Höhe. Für beide Daten gilt zudem: Der Höhepunkt ist noch nicht erreicht.

Das erste Quartal ist beendet und ein Blick auf die Tops & Flops der Dax-Familie seit Jahresanfang zeigt, dass die Anleger angefangen haben zu selektieren. Während die Aktien aus der Luftfahrt- und Automobilbranche auf den hinteren Plätzen gelandet sind. Stehen Medizintechnik- und „Zuhause-Aktien“ ganz hoch im Kurs.

Mit den Folgen von onvista Mahlzeit können Sie noch mal einen Blick auf die wichtigsten Themen der abgelaufenen Woche werfen.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Viel Spaß beim Anschauen

Donnerstag: Dax vor US-Arbeitsmarktdaten vorsichtig - Eon, MTU, Commerzbank und geben die Tops und Flops des ersten Quartals eine Richtung für das Depot vor?

Mittwoch: Nächste kleine Panik-Welle im Dax läuft - Lufthansa, Adidas, Conti - deutscher Biotechwert verdoppelt sich aus dem Stand und Nel & PowerCell glänzen weiter mit Top-News

Dienstag: Dax kämpft mit der 10.000 - Bayer, VW, Varta und zwei Telemedizin-Aktien sind klar auf dem Vormarsch

Montag: Dax ist hin- und hergerissen - Bayer, Lufthansa, Daimler und Bosch beschert PowerCell Millionen-Euro-Auftrag

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de