Replaced by the video

Auch heute macht der Dax keine großen Anstallten an die gute Laune im November anzuknüpfen. Gegen Mittag tritt er in etwa auf der Stelle und wird daher wohl die Woche mit einem kleinen Minus beenden. Nachrichten, die etwas an der Gemütslage der Anleger ändern könnten, sind allerdings auch heute eher Mangelware.

Herbert Diess hat sich zu seinem Vertrag bei VW geäußert, Merck zur Integration der Versum-Übernahme und die Deutsche Börse hat die Änderungen in der Dax-Familie bekanntgegeben.

In den USA ist dagegen schon einige mehr geboten. Hier darf vor allen Dingen Warren Buffett weiter Grinsen. Sein Einstieg bei Snowflake erweist sich weiterhin als absoluter Volltreffer.

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de