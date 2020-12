onvista Mahlzeit: Dax hofft auf weichen Brexit – Daimler, Curevac, Varta und Wasserstoffplayer Hexagon Purus mit gelungenem Börsendebüt

Replaced by the video

Eigentlich sollte am Sonntag eine Entscheidung in Sachen Brexit fallen, aber beide Seiten wollen weiter verhandeln. Damit ist die Hoffnung auf eine Einigung zwischen Großbritannien und der EU noch nicht ganz erloschen, obwohl keine beide Parteien danach betonten, dass in wichtigen Punkten die Meinungen immer noch weit auseinander liegen. Trotzdem nimmt der Dax die Nachricht freundlich auf und nach dem Rücksetzer der vergangenen Woche sieht es zumindest heute ein wenig freundlicher aus. Zur Mittagszeit liegt der Dax etwas mehr als 1 Prozent im Plus.

Nachrichten gibt es heute aus dem Dax von Daimler und der Munich RE. Der weltweit größte Rückversicherer wird heute von der Bank of America zum Kauf empfohlen. Beim Autobauer aus Stuttgart erweitert sich die Modellpalette für 2021, was der Aktie heuet Auftrieb verleiht. Zudem ist heute die Abspaltung Hexagon Purus heute sehr gut an der Börse in Oslo gestartet.

Redaktionsleiter Markus Weingran startet heute ein neues Musterdepot. Bis Ende der Woche wird es 20 Werte enthalten und er wird 2021 keine Veränderung an den Werten vornehmen.

onvista Mahlzeit: Schnell auf den Punkt informiert!

Keine Folge mehr verpassen? Einfach den onvista YouTube-Kanal abonnieren!

PS: Das Musterdepot und die Watchlisten von Redaktionsleiter Markus Weingran können Sie auch kostenlos abonnieren und haben Sie damit noch besser im Blick – auch mobil. Legen Sie noch heute gratis Ihren my.onvista-Account an und probieren Sie es aus! >> my.onvista.de