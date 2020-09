onvista Mahlzeit: Dax ignoriert Kursverfall an der Wall Street – Tesla, Nikola, Daimler und hat Warren Buffett den nächsten Coup gelandet?

Der deutsche Leitindex ignoriert heute den starken Kursverfall an der Wall Street und springt zur Wochenmitte erneut über die Marke von 13.000 Punkte. Da der Dax die Kursrallye in Übersee auch nicht wirklich mitgemacht hat, kann er trotz der starken Einbrüche an der Nasdaq locker in den heutigen Tag gehen. Besonders hart hat es nach dem verlängerten Wochenende die Aktie von Tesla erwischt. Der Kurs brach um über 20 Prozent ein. Ist das jetzt eine neue Chance oder wird der Deal zwischen General Motors und Nikola das Telsa-Papier weiter belasten?

Die deutschen Autobauer stehen heute im Fokus der Anleger. Der große Gipfel in Berlin hat zwar keine wirklich neuen Ergebnisse gebracht unterm Strich dürfte sich die Situation in der Branche aber weiter aufhellen. So sieht es auch das amerikanische Analysehaus Bernstein, dass zwei deutsche Autobauer auf die Kaufliste gesetzt hat.

